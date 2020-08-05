Рынок электроэнергии заработает по-новому: Кабмин изменил правила [ Редактировать ]
В среду, 5 августа, Кабинет министров внес изменения в "Положение о возложении специальных обязательств на участников рынка электрической энергии". "Энергоатом" получил возможность продавать на рыке 40% своей электроэнергии. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства с доработкой в трехдневный срок.
Как отметил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство пытается урегулировать кризисную ситуацию энергетики и сбалансировать рынок.
По его словам, постановлением формируется новый механизм ПСО.
Будет увеличен объем электроэнергии, который государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" смогут продавать по двусторонним договорам и других сегментах рынка.
Шмыгаль напомнил, что сейчас "Энергоатом" продает по фиксированным ценам 90% электроэнергии. Постановление меняет эту ситуацию.
Энергоатом" продолжит поставлять дешевую электроэнергию для украинских семей, то есть 50% произведенной электроэнергии "Энергоатомом" будет направляться на нужды населения, это 1 копейка за киловатт, при этом "Энергоатом" получит возможность реализовывать практически 40% электроэнергии по рыночным условиям. Это позволит предприятию стать более конкурентоспособным.
Согласно постановлению, НАЭК "Энергоатом" продает электрическую энергию ГП "Гарантированный покупатель" в объемах, необходимых для удовлетворения потребностей населения на территории ОЭС Украины по цене 10,0 грн/МВт.ч. Остальные производимой электроэнергии ГП "НАЭК "Энергоатом" продает на различных сегментах рынка на рыночных условиях.
Кроме того, "Укргидроэнерго" продает 30% от объема отпуска электрической энергии на ГЭС ГП "Гарантированный покупатель" по цене 10,0 грн/МВт.час. Остальные произведенной электрической энергии Чао "Укргидроэнерго" продает на различных сегментах рынка на рыночных условиях.
Ранее мы писали о том, что Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Россию и Беларусь.
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