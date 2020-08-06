Більш як 170 кубометрів сміття та деревини виловили з річки Боржава, що у Берегівському районі на Закарпатті. Річку загатило після червневого паводка. Утім, проблема ця постійна. Щороку тонни сміття потрапляють до гірських річок, бо сміттєвих полігонів у селах немає. Мар'яна Мартин продовжить.

Закарпаття, село Нижні Ремети. У цьому місці річка Боржава перетворилася на сміттєзвалище. Побутові відходи, повалені дерева тут буквально загатили русло.

Майже тиждень на місці працюють надзвичайники розчищають сміття. До роботи залучили й водолазів та водників. Тут габаритна техніка, човни. Роботи, кажуть, непочатий край.

Володимир Михаль, перший заступник начальника аварійно-рятувального загону АРЗ СР УДСНС в Закарпатській області:

Дуже багато пластику на поверхні, і під цим пластиком ми не бачимо що під цим пластиком є, і з чим приходиться нам стикатися, це безпосередньо деревина. Деревина є різних розмірів є деревина яка знаходиться на поверхні, а єсть деревина яка вже під цією самою деревиною затоплена.

Аби не допустити, щоб пластик поплив річкою, розчищають верхів'я русла. Сміттєвий затор утворився не раптово. Ось це відео зняли ще на початку року, тоді мотлох збирали місцеві активісти.

Віктор Бучинський, еко-активіст:

Паливо мастильні, пінопласт, бачите, ходити можна по ньому, пів метра точно.

Не минуло й пів року і ріка знову переповнена відходами. А все тому, що непотріб сюди зносить течією з інших районів, зокрема Іршавського та Виноградівського. У більшості сіл області немає полігонів, не організований і централізований вивіз сміття. Тому хто як вміє - так і ліквідує його. А в результаті - екологічне лихо і мало не міжнародний скандал.

Ігор Шинкарюк, заступник голови Закарпатської ОДА:

Насправді ми стикнулися з надзвичайно жахливою картиною, по суті з чим ми зараз боремося, з стихійними сміттєзвалищами, які розташовуються в руслах ріки те що знаходиться на поверхні води перейшло на сусідню державу за рахунок що наші гірські річки впадають в річку Тиса, яка вже безпосередньо є транскордонною.

Подібні очисні роботи тривають і на інших річках Закарпаття. Непотріб обіцяють прибрати повністю. Для цього знадобиться кілька тижнів. Адже проблема не вирішувалася роками. А згодом обласні депутати обіцяють розробити план заходів, які унеможливлять експорт українське сміття до країн Європи.