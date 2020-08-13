У Шотландії зійшов із рейок пасажирський потяг [ Редактировать ]
Поблизу шотландського міста Стонгейвен зійшов із рейок пасажирський потяг. Щонайменше троє людей загинули, шестеро постраждали. Локомотив злетів із колії, кілька вагонів перекинулися.
На момент аварії в потязі перебували 12 людей, серед них і залізничники. Попередньо трощу міг спричинити зсув ґрунту через затяжні дощі в регіоні.
Грант Шеппс, міністр транспорту Великої Британії:
Ми постійно на зв'язку зі слідчими, які працюють на місці події. Усю необхідну інформацію передаємо родинам постраждалих. Відомо, що одну людину досі шукають. Причини трагедії наразі встановлюють, імовірно, це погодні умови. Я скликав надзвичайну нараду, щоб перевірити колії в усіх регіонах, що потерпали від негоди.
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