На момент аварії в потязі перебували 12 людей, серед них і залізничники

Поблизу шотландського міста Стонгейвен зійшов із рейок пасажирський потяг. Щонайменше троє людей загинули, шестеро постраждали. Локомотив злетів із колії, кілька вагонів перекинулися.

На момент аварії в потязі перебували 12 людей, серед них і залізничники. Попередньо трощу міг спричинити зсув ґрунту через затяжні дощі в регіоні.

Грант Шеппс, міністр транспорту Великої Британії: