В Україні закликали звільнити затриманих у Мінську журналістів [ Редактировать ]
Негайно звільнити українських журналістів Євгена Васильєва та Костянтина Реуцького, затриманих у Мінську. Відкриту заяву із такою вимогою оприлюднили правозахисні та громадські організації.
Нині посольство України в Білорусі намагається з'ясувати, де утримують наших колег. Нагадаю, напередодні силовики схопили позаштатних кореспондентів "Громадського".
За повідомленням редакції, вони готували матеріали про протести. на відео видно, як спецпризначенці заламали Васильєву руки і повалили на землю.
За інформацією білоруського "Радіо Свобода", проти українців відкрили справу за статтею "масові заворушення", яка передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.
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