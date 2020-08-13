В Америці - житлова криза. Мільйони американців, які втратили роботу і не можуть сплачувати оренду, опинилися за крок до виселення. Обурені байдужістю держави - люди дедалі частіше виходять на вуличні протести. Чим це може обернутися - далі в сюжеті.

Боротися, не виселятися. З такими гаслами вийшли на вулицю жителі Бронксу в Нью-Йорку. Люди зібралися біля суду, який опікується житловими питаннями. Мітингувальники показують повідомлення про виселення. Через несплачену оренду - такі папірці тут отримують дедалі більше людей.

Маріте Діало, жителька Нью-Йорка, іммігрантка з Малі:

Я дуже боюся, бо в мене вдома восьмирічна дитина. Якщо нас виселять, я не знаю, що робитиму. Тому приходжу на мітинги, може, це якось допоможе.

Майже 108 мільйонів американців орендують житло. Тобто кожен третій. За час карантину без роботи в країні лишилися 40 мільйонів людей. Рекордне число. Більшість - саме ті, хто винаймав помешкання. Влада тимчасово заборонила виселяти таких людей. Але нині, коли країна поступово повертається до звичайного ритму життя, дедалі більше орендодавців починає вимагати платню.

Девіка Баларам, адвокат з питань оренди житла:

Ми розчаровані, що влада не дослухається до голосу народу. Мільйони людей не можуть сплачувати ренту і шукають якесь системне розв'язання проблеми.

Народний гнів підігрівають і опоненти Трампа. Приміром, сенатор-соціаліст Берні Сандерс, який ледь не став кандидатом у президенти. Політик зареєстрував законопроєкт, що змушує мільярдерів віддати країні 60 відсотків коштів, зароблених за час карантину. Навряд чи документ ухвалять. Та от підіграти вулиці вирішив і президент. Видав указ, яким дозволяє людям тимчасово не платити 15 відсотків податку із зарплатні.

Дональд Трамп, президент США:

Податкові канікули стосуються всіх американців, які заробляють менше ніж сто тисяч на рік. А отже, родини матимуть більше грошей на руках. Це величезні суми, які ми даємо людям. Демократи, звісно, були проти цього перед виборами, адже це допоможе бізнесу стати на ноги. Коли я виграю вибори, я пробачу всі ці відтерміновані податки. Держава сплатить їх замість роботодавців.

Однак в указі про таке "пробачення" ані слова. А отже, роботодавцям все одно доведеться наступного року повертати ці гроші до державної скарбниці. І навряд чи бізнес послухає президента.

Ще три тижні тому Конгрес США мав ухвалити новий багатомільярдний пакет допомоги країні. І це б розв'язало багато проблем. Насамперед ідеться про чеки на 600 доларів щотижня - кожному, хто втратив роботу. Їх американці не отримують вже з 1 серпня. А переговори досі тривають. І поки республіканці та демократи змагаються за те, хто стане героєм-рятівником Америки - виборці дедалі більше зневірюються і в одних, і в інших. Не виключають, що цей гнів може вилитися у ще небачені тут акції протесту.