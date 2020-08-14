Ехал почти 70 км/ч: ребенка за рулем засняли на камеру (видео) [ Редактировать ]
Авто / Фото: Pixabay
В пятницу, 14 августа, в Киеве за рулем автомобиля обнаружили ребенка. Видео опасного развлечения попало в сеть. Его публикует Kiev Map.
Как сказано в сообществе, транспортным средством управлял ребенок лет пяти-шести.
Скорость автомобиля достигала почти 70 км/ч.
Ранее мы писали о том, что под Киевом дети угнали авто и попали в ДТП.
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