Україна посилює готовність до боротьби з другою хвилею епідемії коронавірусу. Для цього по всій країні виділено 34 тисячі ліжок у лікарнях. Підготовлено майже чотири тисячі апаратів ШВЛ.

Щодо статистики, то кількість нових заражень залишається високою. 1637 випадків за минулу добу. 26 летальних, одужали майже 400 пацієнтів.

В антилідерах - Харківська, Чернівецька, Івано-франківська області та місто Київ. МОЗ укотре закликає українців дотримуватися карантинних рекомендацій, щоб уникнути швидкого поширення інфекції.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: