Україна посилює готовність до другої хвилі COVID-19 [ Редактировать ]
Україна посилює готовність до боротьби з другою хвилею епідемії коронавірусу. Для цього по всій країні виділено 34 тисячі ліжок у лікарнях. Підготовлено майже чотири тисячі апаратів ШВЛ.
Щодо статистики, то кількість нових заражень залишається високою. 1637 випадків за минулу добу. 26 летальних, одужали майже 400 пацієнтів.
В антилідерах - Харківська, Чернівецька, Івано-франківська області та місто Київ. МОЗ укотре закликає українців дотримуватися карантинних рекомендацій, щоб уникнути швидкого поширення інфекції.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення дати відповідні вказівки головам обласних державних адміністрацій швидко збільшити кількість ліжок з підведеним киснем. Чому це важливо, тому що переважна кількість осіб, які поступають до наших лікарень, вони потребують саме кисневої терапії. Тобто не треба їх відразу переводити на апарати штучної вентиляції легень.
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