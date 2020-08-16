Яка нині ситуація з ковідом у світі?

Філіппінський міністр повторно захворів на коронавірус. У керівника МЗС країни Едуардо Аньо вперше COVID-19 діагностували в березні. І ось знову тест підтвердив зараження. Він під наглядом лікарів і закликає громадян не легковажити із загрозами.

Тим часом коронавірусні антирекорди фіксують у Франції, Туреччині та Південній Кореї. Збільшення кількості хворих змусило насторожитися Італію, Іспанію та Німеччину. Яка нині ситуація з ковідом у світі - вивчала Ольга Жидецька.

У найбільшому аеропорту Італії "Ф'юмічино" обов'язковою зробили процедуру тестування на коронавірус для всіх, хто прибуває з-за кордону. Після цього мандрівники повинні самоізолюватися і дочекатися результату аналізу. Цей запобіжний захід запровадили через те, що в країні стрімко зростає кількість випадків захворювання.

Схожа ситуація в Іспанії. Через це в Каталонії поставили мобільні пункти тестування. А Німеччина взагалі рекомендувала своїм громадянам, за можливості, не проводити відпустки на курортах королівства і змушує перевірятися усіх, хто його відвідав.

Марк Цеммельман, житель Штутґарта:

Думаю, це має сенс. Навіть якщо не для себе особисто, так для родичів і друзів. Це загалом добре.

Рекордне за останні півтора місяця число хворих - майже тисяча триста - зафіксували в Туреччині. Однак для наших громадян ця країна відкрита і згідно з інтерактивною мапою безпечних держав від МЗС перебуває в зеленій зоні.

А от у Австралії звітують: нещодавній спалах пішов на спад. Понад два тижні тому в шестимільйонному штаті Вікторія оголосили повторний локдаун. Новий пік на початку серпня становив 725 випадків.

Даніель Ендрюс, прем'єр-міністр штату Вікторія:

Спад свідчить, що ми рухаємося в правильному напрямку. Разом із тим, маємо розуміти, що це довге і складне завдання. Це перегони на витривалість, а не спринт. І мені не хотілося б, аби мешканці Вікторії подумали, що ми маємо таку розкіш - розслабитися.

Нову загрозу зараження виявили в Китаї. Коронавірус знайшли в заморожених імпортних продуктах. Це курятина з Аргентини. Через це налякане населення тепер уникає будь-яких іноземних продуктів.

Ванг Чао, житель Шанхая:

О, я взагалі не братиму нічого імпортного. Зараз справи з коронавірусом за кордоном набагато серйозніші, ніж у нас, у Китаї. Тож краще їсти своє.

Аргентина вже заявила, що розслідуватиме, як вірус потрапив у продукти. У самій країні нині зафіксовано близько трьохсот тисяч випадків. Найгірша на Південноамериканському континенті ситуація в Бразилії - вона друга в світі за кількістю інфікованих близько трьох з половиною мільйонів.

Попри це в країні відкривають популярні туристичні принади, зокрема знамениту статую Христа-Спасителя в Ріо.

Рікардо Саллес, міністр довкілля Бразилії:

Бразилія працює над безпечним відкриттям. Ми турбуємося і про здоров'я людей, і про економічне виживання.

Джойсі Арауджо, туристка:

Ми так цього потребуємо. Нам усім його бракувало. Але нам треба виходити кудись дуже обережно, дотримуючись дистанції, усіх правил безпеки, уникаючи натовпів.

Разом із тим нові норми життя змушують підприємців переорієнтовувати бізнес. У Мексиці доволі популярною стала послуга оренди спеціальних автомобілів для показу немовлят. Це давня традиція, коли подивитися на нового члена сім'ї збирається вся родина.

Тепер це роблять через скляну вітрину, вмонтовану у вантажівку. Щоправда, самі підприємці сподіваються: послуга ця - не надовго і незабаром життя ввійде у свою колію.