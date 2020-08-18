В одесской Лузановке активисты забрали осла у "жестокого" хозяина и передали в зоопарк. Об этом сообщает "Думская".

Пожилой мужчина по имени Александр с осликом по кличке Лузан летом почти постоянно находится на пляже в Лузановке. Зоозащитников возмутило, что хозяин катает детей на ишаке за деньги под палящим солнцем. Кроме того, в соцсетях выложили видео, как хозяин бьет животное ногой по морде.

Мирно отдавать питомца хозяин не хотел, но молодость и численный перевес взяли верх. После того как активисты увели животное, хозяин порезал себе вены. Первую помощь ему оказали полицейские.

Директор зоопарка Игорь Беляков, рассказал, что ослику примерно 8-10 лет и он сильно изношен тяжелой работой.

Он явно болен. У него есть образования на шее, на крупе, на боках. Это могут быть отеки или гематомы. Наши врачи такого не видели ранее. Также продавлен позвоночник. Вероятно на нем долгое время катались тяжелые люди. Также у него есть проблемы с пищеварением. Или от стресса, или от неправильного питания.

Владелец ишака Александр утверждает, что в возрасте 30 лет он ушел из семьи и уже 45 лет путешествует по миру. В августе 1991 года он защищал Белый дом в Москве во время путча ГКЧП, где познакомился с японским буддийским монахом Дзюнсеем Терасавой и позже сам принял буддизм.

Во время первой Чеченской войны он поехал на фронт в качестве миротворца, принимал участие в мирном марше и был задержан сотрудниками ФСБ. Эта история похожа на выдумку, но ее правдивость подтверждает множество фотографий.

В Одессу Александр приехал в 2000 году и с тех пор проживает в Лузановке. Ослика он держал прямо в доме, выделив отдельную комнату. С едой помогают соседи, а школьная столовая делится объедками.

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