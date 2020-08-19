Усього від початку пандемії кількість хворих в Україні перетнула межу у 96 тисяч

В Україні знову побили абсолютний антирекорд за кількістю випадків захворювання на COVID-19. За останню добу 1967 інфікованих. До того ж вірус стає агресивнішим. Значно більше хворих довелося госпіталізовувати понад 450.

Від недуги померло лише від учора - 28 людей. Одужало трохи більше як 800. В антилідерах - Харківська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська, Закарпатська області й Київ. Тому послаблювати карантин і столиця, і 12 областей не готові.

Усього від початку пандемії кількість хворих в Україні перетнула межу у 96 тисяч. МОЗ закликає громадян: не забувати про карантинні правила.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: