COVID-19 набирає обертів: в Україні новий антирекорд [ Редактировать ]
В Україні знову побили абсолютний антирекорд за кількістю випадків захворювання на COVID-19. За останню добу 1967 інфікованих. До того ж вірус стає агресивнішим. Значно більше хворих довелося госпіталізовувати понад 450.
Від недуги померло лише від учора - 28 людей. Одужало трохи більше як 800. В антилідерах - Харківська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська, Закарпатська області й Київ. Тому послаблювати карантин і столиця, і 12 областей не готові.
Усього від початку пандемії кількість хворих в Україні перетнула межу у 96 тисяч. МОЗ закликає громадян: не забувати про карантинні правила.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
COVID набирає обертів по іншому це не можливо сказати. Ми бачимо цю тенденція вже останній місяць, ми дуже швидко перейшли такий своєрідний рубіж в 1000 хворих на добу. Зараз ми вже наближуємось до 2000 хворих.
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