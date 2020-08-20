В Львовском городском совете была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

Об этом пишет сообщил руководитель управления Секретариата горсовета Юрий Лукашевский.

Так, сегодня во время онлайн-заседания коллегии горсовета стало известно, что среди депутатов и чиновников есть больные коронавирусом. В связи с этим решили перенести сессию горсовета.

По предложению руководителей фракций приняли решение о переносе пленарного заседания. Ориентировочно на неделю.

Ранее мы писали, что в херсонской больнице случилась вспышка коронавиируса. Началось проведение служебного расследования.