Львовская власть "слягла" с коронавирусом [ Редактировать ]
В Львовском городском совете была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.
Об этом пишет сообщил руководитель управления Секретариата горсовета Юрий Лукашевский.
Так, сегодня во время онлайн-заседания коллегии горсовета стало известно, что среди депутатов и чиновников есть больные коронавирусом. В связи с этим решили перенести сессию горсовета.
По предложению руководителей фракций приняли решение о переносе пленарного заседания. Ориентировочно на неделю.
Ранее мы писали, что в херсонской больнице случилась вспышка коронавиируса. Началось проведение служебного расследования.
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