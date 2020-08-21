Російську вакцину від коронавірусу "Спутнік V" випробовуватимуть на мексиканцях. Уряд Мексики отримає щонайменше 2000 доз для проведення третього етапу тестування вакцини. Про це заявив міністр закордонних справ країни Марсело Ебрард.

Для отримання внутрішнього дозволу спочатку проведуть дослідження в Росії на більш як 40 000 людях і під наглядом закордонного дослідницького органу. Мексика сподівається на якнайшвидше винайдення ефективної вакцини, оскільки наразі країна займає третє місце у світі за кількістю летальних випадків COVID-19.

Також країна планує взяти участь у випробуваннях вакцин Британії, США та Китаю.