Каталонский клуб "Барселона" готов отпустить своего топ-игрока Лионеля Месси за более чем 222 миллиона евро.

Об этом сообщает AS.

Так, ранее самым дорогим трансфером в истории футбола был переход Неймара из Барселоны в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Отмечается, что в настоящее время ни один футбольный клуб в мире не готов выделить такую сумму на покупку игрока.

Ранее мы писали, что каталонская "Барселона" готовит мегатрансфер. Испанский гранд не оставляет надежды подписать одного из лидеров "Манчестер Юнайтед".