Известного футболиста продадут за рекордную сумму [ Редактировать ]
Фото: Gaimer
Каталонский клуб "Барселона" готов отпустить своего топ-игрока Лионеля Месси за более чем 222 миллиона евро.
Об этом сообщает AS.
Так, ранее самым дорогим трансфером в истории футбола был переход Неймара из Барселоны в ПСЖ за 222 миллиона евро.
Отмечается, что в настоящее время ни один футбольный клуб в мире не готов выделить такую сумму на покупку игрока.
Ранее мы писали, что каталонская "Барселона" готовит мегатрансфер. Испанский гранд не оставляет надежды подписать одного из лидеров "Манчестер Юнайтед".
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