Відсьогодні і до кінця вересня Україна закрила кордони для іноземців через пандемію коронавірусу. Виняток робитимуть для дипломатів, студентів та працівників міжнародних місій. А от вірян, зокрема хасидів, не пускатимуть.

Група з майже ста ортодоксальних юдеїв уже застрягла в аеропортах Києва, Одеси та Запоріжжя. Попри урядові обмеження, вони таки прибули до України на святкування юдейського нового року в Умані. Але перетнути кордон - не можуть.