Министерство здравоохранения Украины утвердило список областей, где дети не пойдут в школы 1 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, в школы запретили ходить в:

Ивано-Франковске;

Калуше;

Коломые;

Городенковском;

Косовском;

Тисменицком районах.

Отмечается, что в перечень регионов красной зоны попали также Беляевка и Измаил Одесской области. В Ровенской области это Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы. В Тернопольской области - Бережаны и Чертков, Бережанский район. В Черновицкой области - Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы.

Ранее мы писали, что в Украине продлился карантин до 1 ноября. Ограничения должны оставаться адаптивными и необременительным для предпринимателей.