Мнздрав назвал регионы с "карантинным" обучением [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Украины утвердило список областей, где дети не пойдут в школы 1 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, в школы запретили ходить в:
- Ивано-Франковске;
- Калуше;
- Коломые;
- Городенковском;
- Косовском;
- Тисменицком районах.
Отмечается, что в перечень регионов красной зоны попали также Беляевка и Измаил Одесской области. В Ровенской области это Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы. В Тернопольской области - Бережаны и Чертков, Бережанский район. В Черновицкой области - Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы.
Ранее мы писали, что в Украине продлился карантин до 1 ноября. Ограничения должны оставаться адаптивными и необременительным для предпринимателей.
по теме
В Киеве 1 сентября в школах состоится первый звонок
Все киевские школы готовы к началу учебного года в сентябре
В Украине ужесточили карантин: что изменилось
Правительство ужесточило ограничительные меры на территории областей из-за роста заболеваемости
Карантин в Украине: когда отменят "цветные" зоны
Карантин продлится еще два месяца
Коронавирус в Украине: эпидемия не отступает
Наибольшее количество заболевших выявлено в 5 регионах
В Украине изменили карантинные требования для обучения в школах
Минздрав обсудил изменения с международными партнерами, а также педагогами