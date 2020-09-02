Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура предложил вызвать члена украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина на заседание парламентского комитета по вопросам организации государственной власти. Комитет поддержал его предложение и назначил внеочередное заседание.

Об этом депутат написал в своем официальном Telegram-канале.

Качура пояснил, что Фокина необходимо пригласить на заседание комитета для получения объяснений относительно его последних заявлений в СМИ и выработки общей позиции украинской делегации в ТКГ в части мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

"Встреча должна состояться уже на следующей неделе", - добавил он.

Напомним, Зеленский назначил экс-премьера Фокина в ТКГ по Донбассу.