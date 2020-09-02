Фокина вызвали на заседание комитета Рады [ Редактировать ]
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура предложил вызвать члена украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина на заседание парламентского комитета по вопросам организации государственной власти. Комитет поддержал его предложение и назначил внеочередное заседание.
Об этом депутат написал в своем официальном Telegram-канале.
Качура пояснил, что Фокина необходимо пригласить на заседание комитета для получения объяснений относительно его последних заявлений в СМИ и выработки общей позиции украинской делегации в ТКГ в части мирного урегулирования ситуации на Донбассе.
"Встреча должна состояться уже на следующей неделе", - добавил он.
Напомним, Зеленский назначил экс-премьера Фокина в ТКГ по Донбассу.
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