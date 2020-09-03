Пожежі на Харківщині вдалося локалізувати, відкритого вогню немає, як і загрози населеним пунктам, - про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Ліси зайнялися напередодні. Протягом буквально кількох годин вогонь поширився майже на 600 гектарів. На ранок площу займання пожежникам вдалося зменшити до 100 гектарів.

Село Гороб'ївка - найбільше постраждало від пожежі на Харківщині. Уціліло лише п'ять хат. Дмитро Іванович показує своє... вже колишнє обійстя.

Там дрова були, тут кури були, там якісь корма були. Тут літний душ був. От що залишилось.

Чоловік каже: коли зайнялося на околиці, побіг допомагати людям, та за декілька хвилин горіла вже і його хата.

Дмитро, житель Гороб'ївки:

А потом, як верховий, як пішов вогонь - ближче не підійдеш, я дивлюсь: ми ж там нічого не зробимо вручну. Приїхав, документи забрав, машину забрав, там мопед був - забрали, і од'їхали, все в диму, дихати нічим.

У пані Любові картопля запеклася прямо на городі. Коли вогонь підбирався до її хати, допоміг місцевий поліцейський, залив дах.

Любов Шаповалова, жителька Гороб'ївки:

Він просто якось миттєво. Почали тягнути шланг до сюди, а не вистачає, і він на кришу заскочив, - туди, а тут фронтон дерев'яний, він почав тліти уже, він вирвав шиферину, залив оту хатку.

Ніч люди провели переважно в родичів у інших селах. Сьогодні зранку тут розгорнули оперативний штаб. Чиновники збирають заяви на допомогу.

Наталія Мостова, жителька Гороб'ївки:

У нас в селі, я бачу, практично кожен двір постраждав на сто процентів. Кожен двір. Я не знаю, як переживуть наші пенсіонери, дбали, дбали все життя. І воно погоріло за півгодини.

Волонтери для погорільців привезли одяг.

Ольга Кравцова, волонтерка:

Как только услышали, собрались ночью договорились, утром уже были здесь. Это вещи, то, что дома было, сейчас приехали, провели опрос, узнали какой размер кому что нужно, сейчас будем уже собирать целевую помощь.

У Гороб'ївці вигоріло 22 хати, без даху над головою лишилося 33 людини. Окремі осередки ще досі тліють. Горить 100 гектарів навколишнього лісу. Тож рятувальники працюють без перерв.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

Стратегия текущая: работает авиация - 2 самолета и 1 вертолет на точечное погашение очагов. Стянуты приданные силы с других районов. Угроз другим населенным пунктам нет.

На Харківщині за останні дні вже три великі пожежі.

Олег Мельчуцький, перший заступник голови ДСНС:

Тільки на території Харківської області за минулу добу було понад півсотні загорянь. Поточні 2 тижні найвищий клас пожежної небезпеки.

Попередніх версій щодо причин пожеж у поліції не називають.

Спершу загорілося тут, на місцевому смітнику. Потім вітром, по сухій траві, вогонь перенесло до лісу, і далі на сусідню Гороб'ївку.

Постраждалим пообіцяли виплатити по 300 тисяч гривень компенсації. Утім, люди кажуть, тут не лишатимуться, село згоріло. Та й жити біля лісу - після пережитого вже не зможуть.