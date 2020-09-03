"Велике будівництво": Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати опитування українців [ Редактировать ]
Стан доріг хвилює українців, - принаймні такі результати соцопитування, яке оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології.
А запитували в людей - на що має бути спрямована президентська програма "Велике будівництво". Майже половина респондентів вважає, що пріоритет - саме розбудова шляхів у країні. Друге місце українці віддають будівництву лікарень. Далі в рейтингу важливості - зведення шкіл.
Антон Грушецький, заступник директора Київського міжнародного інституту соціології:
Це дійсно проблема в ряді регіонів - дороги бажають кращого лишати. По-друге, це то, що респонденти часто наочно бачать: наприклад, раніше ми запитували про наслідки децентралізації - що ви бачите, що змінилося у вашому населеному пункті - і коли респонденти бачили позитивні зміни, більшість з них говорили теж про ремонт доріг. Знову ж таки, це актуальне питання. І друге - це те, що помітно.
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