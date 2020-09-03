У Запорізькій області обстріляли вантажний мікроавтобус. Постраждав 27-річний водій. У нього - кульові поранення. Зараз чоловік у лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями: "замах на злочин" та "замах на умисне вбивство". Стрільців шукають.

За неофіційною інформацією, нападники діяли за наводкою. Постраждалий міг перевозити чималу суму грошей.