В Запорізькій області обстріляли вантажний мікроавтобус [ Редактировать ]
У Запорізькій області обстріляли вантажний мікроавтобус. Постраждав 27-річний водій. У нього - кульові поранення. Зараз чоловік у лікарні.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями: "замах на злочин" та "замах на умисне вбивство". Стрільців шукають.
За неофіційною інформацією, нападники діяли за наводкою. Постраждалий міг перевозити чималу суму грошей.
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