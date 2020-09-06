У рамках робочого візиту до Тернопільської обласної клінічної лікарні лідер партії «ЗА МАЙБУТНЄ» Ігор Палиця зазначив, що при високій кваліфікації лікарів, медицині бракує коштів та сучасного обладнання.



Як приклад успішної відбудови медичних закладів Ігор Палиця навів Волинь, де він очолював обласну раду: коштами обласного бюджету вдалося добудувати й оснастити перинатальний центр, на черзі – неонатальний та обласна лікарня.



Тернопільські медики наголошують: є гостра потреба в окремому дитячому стаціонарі на 500 ліжок з діагностичними кабінетами та операційним блоком. Адже дітей з інфекційними захворюваннями нема де оперувати, щоб не ставити під загрозу інших пацієнтів.



Окреме питання – оплата праці лікарів та їх страхування. Адже ті медики, які не працюють, відповідно до пакетів НСЗУ, із хворими на коронавірус, не застраховані, хоча ризикують так само.



"Ми минулого тижня внесли законопроект щодо страхування медиків і освітян, що всі лікарі й педагоги мають бути застраховані за кошти держави», – розповів Ігор Палиця про законодавчу ініціативу депутатської групи "Партія "За майбутнє".