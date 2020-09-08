Брюссель закликав владу Білорусі зупинити арешти [ Редактировать ]
Брюссель вчергове закликав білоруську владу схаменутися та припинити арешти політичних активістів. Відповідну заяву зробив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель. Він нагадав також про санкції, які ЄС анонсував кілька тижнів тому. Списки досі не фіналізували. До них мають включити осіб, відповідальних за насильство, репресії та фальсифікацію результатів виборів.
Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки:
Очевидно, що державні органи в Білорусі й далі залякують або дозволяють залякувати своїх громадян, грубо порушуюючи як власні внутрішні закони, так і міжнародні зобов'язання.
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