Загострення епідемії COVID-19: чому українці масово ігнорують захисні маски? [ Редактировать ]
Більшість областей України не готові до послаблення карантину, - вважають у Міністерстві охорони здоров'я. У сімнадцяти регіонах перевищений показник захворюваності. Та попри статистику, зустріти на вулиці людей у масках дедалі складніше. Чому українці нехтують засобами захисту?
Час спливає - люди звикають.
Марія Дьяконова, психологиня:
Люди адаптировались к коронавирусу, и теперь уже не боятся. Скажем так, живут с этим.
Що менше обмежень - то більше контактів.
Юрій Степановський, лікар-інфекціоніст:
Багато хто прийняв для себе таке рішення чи зрозумів, що коронавірусна інфекція кудись зникла. І не веде себе так, як вимагають правила карантину.
В'ячеслав щойно одужав від коронавірусу. Каже: хоч і минулося без пневмонії, так сильно не хворів уже років 20. До того, як отримав позитивний тест, взагалі не вірив, що цей вірус існує.
В'ячеслав Хмель, житель Києва:
Когда я заболел, так я тоже не верил, что у меня была корона. Очень высокая температура. 39, и не сбивалась. Жаропонижающие помогали буквально на 2-3 часа. Теперь начал верить, что пока все не переболеют, пандемия не пройдет.
Ірині пощастило ще менше. Дівчина COVID-19 перенесла важко: в неї була двостороння пневмонія. Підозрює: інфекцію підхопила вдома, від когось з рідних.
Ірина Куйбіда, жителька Івано-Франківська:
Я веду доволі здоровий спосіб життя, я нормально харчуюся, я займаюся спортом, я активна протягом всього дня, і так завжди. І я думала що якщо я захворію. То це буде легка форма, ну можливо температура, і минеться. Що дійде до пневмонії і до лікарні я не очікувала.
І щодня таких історій дедалі більше. Та попри це, за соцопитуванням, загрозливою епідемію вважають 40 відсотків українців. Серед них 14 відсотків заявили, що інфекція - вкрай загрозлива. А от 58 відсотків вважають, що для них особисто COVID-19 небезпеки не становить.
Ірина Куйбіда, жителька Івано-Франківська:
Найбільше мене нервує - коли захожу в супермаркет, там ніхто не думає ні про своє здоров'я, ні про здоров'я близьких. Стоїть навіть не в метрі коло мене, і він відійде тільки коли я зроблю зауваження.
Марія Дьяконова, психологиня:
Подобное явление вызвано реакцией отрицания или протеста. Человек начинает жить жизнью, как будто бы этого не существует. Пытается забыть или игнорировать, или же делать все прямо наоборот.
Кількість хворих може і далі зростати, бо почастішали контакти - вважають лікарі. Люди щодня наражають себе на небезпеку, бо нехтують елементарними рекомендаціями.
Юрій Степановський, лікар-інфекціоніст:
Дистанція. Елементарно, це дуже просто, тільки треба про це пам'ятати. Друге - миття рук. Часте, при чому. І воно більш стоїть в пріоритеті, ніж користування антисептиком. Звичайна вода, звичайне мило.
Медики наголошують: дотримання карантинних вимог допоможе вберегти себе та рідних не тільки від коронавірусу, а й від сезонного грипу.
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