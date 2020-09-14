Министерство финансов Украины внесло в государственный бюджет на 2021 год 2,6 миллиардов долларов на закупку вакцины от коронавируса.

Об этом на брифинге сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

До 2023 года в Украине планируют увеличить финансирование медицины на уровне 5% ВВП.

На следующий год заложено 4,2% ВВП, по сравнению с 3,4%, как это было в этом году. Постепенно мы планируем увеличить расходы до 5% ВВП.

Отмечается, что всего в бюджете предусмотрено 19,4 млрд гривен на борьбу с COVID-19.

Ранее мы писали, что Германия будет поставлять в Украину вакцину от коронавирусной инфекции. Переговоры провели министры здравоохранения двух стран.