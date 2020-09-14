Резонансний злочин на Дніпропетровщині. Невідомий привіз до лікарні два тіла й поїхав геть. Поліція розпочала спецоперацію - шукають водія та вбивць. Наразі про інцидент відомо небагато. За попередньою інформацією,

Вбивство сталося близько 6 ранку в Нікополі, неподалік від зупинки громадського транспорту. Конфлікт між чоловіками скінчився стріляниною. Від поранень загинули двоє: один - місцевий житель, інший - житель сусідньої області.

Ганна Старчевська, начальниця відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області: