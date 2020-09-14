Резонансний злочин: на Дніпропетровщині невідомий привіз до лікарні два тіла й зник [ Редактировать ]
Резонансний злочин на Дніпропетровщині. Невідомий привіз до лікарні два тіла й поїхав геть. Поліція розпочала спецоперацію - шукають водія та вбивць. Наразі про інцидент відомо небагато. За попередньою інформацією,
Вбивство сталося близько 6 ранку в Нікополі, неподалік від зупинки громадського транспорту. Конфлікт між чоловіками скінчився стріляниною. Від поранень загинули двоє: один - місцевий житель, інший - житель сусідньої області.
Ганна Старчевська, начальниця відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області:
Введено спецоперацію, щоб встановити осіб причетних до цього злочину, а також автомобілі, на яких можливо пересувалися або зловмисники, або зловмисник. Зараз поліція відпрацьовує камери спостереження для того, щоб це допомогло у розшуку даної особи.
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