Спустя год после анонса Марком Цукербергом нового дизайна Facebook, социальная сеть осенью окончательно переезжает на новый интерфейс, сообщает Engadget.

В марте 2020 года был запущен новый пользовательский интерфейс в пробном режиме. Но его использование пока еще является делом добровольным – вернуться на классический дизайн можно в любой момент.

Однако с сентября кнопка "вернуться на классическую версию Facebook" исчезнет и все будут принудительно переведены на новый, более современный дизайн.

Несколько месяцев назад дизайнеры и инженеры объяснили причины, по которым социальная сеть подверглась редизайну.

По словам разработчиков соцсети, это крайне необходимое обновление, которое избавит пользователей от перегруженного и откровенно устаревшего интерфейса.

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Новый интерфейс сильно отличается от того, что Facebook использовал на протяжении большей части своего существования.

Социальная сеть использует стиль минимализма: он намного проще, менее нагруженный визуально, избавился от лишних элементов, акцентируя больше внимания на публикациях, а также внедрил "ночной режим".

Также стало больше уделяться внимания группам, а разделы Facebook Watch, Marketplace и Gaming на верхней навигационной панели стали более заметными.

В дальнейшем планируется внедрение сервисов знакомств с новыми людьми и влюбленных Secret Crush, Facebook Dating и Meet New Friends, которые будут предлагать пользователям новых друзей, основываясь на его предпочтениях.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Facebook начала объединять Messenger и Instagram. В то же время Facebook запустил сервис групповых видеозвонков.