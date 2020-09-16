Велика Британія виявилася неготовою до другої хвилі пандемії. В країні катастрофічно не вистачає тестів на коронавірус. Люди чекають тижнями, аби дізнатися чи хворіють на СOVID-19. При цьому, не можуть повертатися на роботу. Це насамперед б'є по лікарнях та школах. З подробицями - Світлана Чернецька із Лондона.

Ця черга біля центру тестування - нескінченна. Сотні людей приходять сюди щодня з надією здати аналіз на коронавірус. І така картина - по всій Англії.

Вазіф Саддікі, житель Лондона із симптомами коронавірусу:

Я дзвонив, я шукав в інтернеті, я ходив у центри, все марно. Це дуже спантеличує, адже працюючи на передовій я постійно ризикую захворіти. А зробити тест - абсолютно неможливо.

Нестача тестів особливо відчутна в сфері охорони здоров'я. Адже за протоколом, усі медичні працівники повинні періодично здавати аналізи на СOVID-19. Інакше - не матимуть права працювати/

Філ Сендз, медичний працівник лікарні у Лондоні:

Розчаровує те, що я не можу працювати. Навіть якщо у мене немає жодних симптомів і я почуваюся добре - все одно вимушений залишатися вдома, доки не отримаю доказ, що не маю коронавірусу.

Із приходом осені - система тестування у Англії посипалася. Центрів для здачі аналізів цілком вистачає, але не лабораторій для їх опрацювання. Щодня обробляють 220 тисяч тестів. Але цього критично мало.

Метт Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:

Влітку попит був низьким, тож ми тестували усіх бажаючих. Але зараз, очевидно, мусимо визначати пріоритети. І насамперед тестуватимемо медиків. Коли надається безкоштовна послуга, то невідворотний ріст попиту на неї. Ми сподіваємося вирішити цю проблему за кілька тижнів.

Але от втратити кілька тижнів - неприпустима розкіш. Адже за цей час влада може пропустити локальні спалахи коронавірусу. Які безконтрольно поширяться країною.

Кір Стармер, лідер опозиції парламенту Великої Британії:

Нам обіцяли найкращу в світі систему тестування, нам не треба найкращу в світі, нам треба ефективну. Ми закликали уряд підготуватися до осені та зими. Але ось що маємо: середина вересня, сім місяців пандемії, а у нас досі проблеми з тестами.

Проблему має вирішити запуск іще однієї лабораторії. Її відкриють за кілька тижнів. Крім того, уряд вкладає гроші у розробку нових методів тестування. Зокрема, покладає надії на аналіз слини, який даватиме результати вже за 20 хвилин.