І на коронавірусному фронті - без змін. Знову - майже три тисячі нових випадків зараження. І знову летальний антирекорд - 76 померлих.

Водночас за цю ж добу одужала найбільша кількість пацієнтів за весь час пандемії.

Найбільше інфікувань на Тернопільщині та в Києві. А ще у лідерах Харківська, Львівська та Івано-Франківській області. У зв'язку із цим уряд встановив нові критерії для зонування. Тепер "червонітимуть" ті регіони, де протягом 5 днів завантаженість ліжок у лікарнях буде понад 75%. А кількість інфікувань перевищить середню кількість по країні - у п'ять разів.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: