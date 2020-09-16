Коронавірус в Україні поставив черговий антирекорд смертносі [ Редактировать ]
І на коронавірусному фронті - без змін. Знову - майже три тисячі нових випадків зараження. І знову летальний антирекорд - 76 померлих.
Водночас за цю ж добу одужала найбільша кількість пацієнтів за весь час пандемії.
Найбільше інфікувань на Тернопільщині та в Києві. А ще у лідерах Харківська, Львівська та Івано-Франківській області. У зв'язку із цим уряд встановив нові критерії для зонування. Тепер "червонітимуть" ті регіони, де протягом 5 днів завантаженість ліжок у лікарнях буде понад 75%. А кількість інфікувань перевищить середню кількість по країні - у п'ять разів.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
У нас більше 90% людей, які помирають через COVID-19, це саме люди, які відносяться до груп ризику, які старше 60 років, та як правило мають супутні захворювання. Перш за все, це захворювання на цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання нирок, легень. Будь ласка, звертаюсь до вас, шановні українці, які мають ці захворювання або старші 69 років, дотримуйтеся всіх рекомендацій міністерства охорони здоров'я.
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