В четверг, 17 сентября, Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые позволят погасить задолженность по заработной плате перед работниками государственной шахты "Надежда".

Такое заявление сделал Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки во Львовскую область, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сегодня наши народные депутаты проголосовали очень важный законопроект - изменения в бюджет. Мы полностью закрываем задолженность перед шахтерами шахты "Надежда" - это 50 миллионов. Разумеется, денег мало, но на заработную плату и на рабочие места мы должны всегда находить.

Также, по его словам, принятые изменения в госбюджет позволят профинансировать строительство общежития для университета имени Ивана Франко во Львове.

Я знаю, что был проблемный вопрос - построить общежитие на территории университета. Мы проголосовали изменения в бюджет - 50 миллионов гривен уже выделено сейчас на все эти работы. Поэтому, если председатель облгосадминистрации будет очень быстрым, то начнем строить.

Кроме того, в рамках национальной программы "Большое строительство" еще на 589 млн грн увеличено финансирование строительства местных дорог на Львовщине.

Это тоже очень важно - мы видим рекордное количество построенных дорог во Львовской области. Уже строится 250 км новых дорог во Львовской области. Построена важная дорога на Схидныцю. Тоже сегодня проголосовали депутаты - спасибо, что они меня услышали, - выделение еще 30 миллионов гривен на мост в Схидныце, которого не хватало.

Ранее мы писали, что жены шахтеров перекрыли участок трассы в Львовской области. Женщины требуют рассчитаться с долгами по зарплате.