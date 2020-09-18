Загалом зайнялося майже 50 гектарів, у тому числі вигоріло 9 га заповідного степу

Масштабну пожежу в природному заповіднику "Єланецький степ" довелося, вдруге за тиждень, гасити миколаївським рятувальникам. Зайнявся сухостій. Через вітер вогонь швидко поширився на траву, дерева та чагарники.

Загалом зайнялося майже 50 гектарів, у тому числі вигоріло 9 га заповідного степу. Серед ймовірних причин пожежі - випалювання населенням очерету.

Іляна Пацюк, речник ГУ ДСНС України в Миколаївській області: