У заповіднику "Єланецький степ" знову гасили пожежу [ Редактировать ]
Масштабну пожежу в природному заповіднику "Єланецький степ" довелося, вдруге за тиждень, гасити миколаївським рятувальникам. Зайнявся сухостій. Через вітер вогонь швидко поширився на траву, дерева та чагарники.
Загалом зайнялося майже 50 гектарів, у тому числі вигоріло 9 га заповідного степу. Серед ймовірних причин пожежі - випалювання населенням очерету.
Іляна Пацюк, речник ГУ ДСНС України в Миколаївській області:
Вогнеборці спільно із місцевими мешканцями та співробітниками заповідника не допустили розповсюдження пожежі на будинок природи, будівлю охорони та загону з бізонами.
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