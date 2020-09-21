Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Италии. Ним стал Ярослав Мельник. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Соответствующий указ был обнародован 21 сентября.

"Назначить Мельника Ярослава Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Итальянской Республике", - говорится в указе №399/2020.

Отметим, Ярослав Мельник с 2014 года работал руководителем главного департамента государственного протокола и церемониала администрации президента Украины.

В 2008-2010 годах был заместителем руководителя торгово-экономической миссии посольства Украины в Италии при генеральном консульстве в Милане.

Ранее Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки.