Зеленский назначил посла в Италии [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Италии. Ним стал Ярослав Мельник. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Соответствующий указ был обнародован 21 сентября.
"Назначить Мельника Ярослава Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Итальянской Республике", - говорится в указе №399/2020.
Отметим, Ярослав Мельник с 2014 года работал руководителем главного департамента государственного протокола и церемониала администрации президента Украины.
В 2008-2010 годах был заместителем руководителя торгово-экономической миссии посольства Украины в Италии при генеральном консульстве в Милане.
Ранее Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки.
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