На Харківщині за добу зафіксували 339 нових захворювань на COVID-19 [ Редактировать ]
2671 людина підхопила коронавірус в Україні минулої доби. 37 осіб померло. Це оперативні дані від Ради Нацбезпеки.
Найбільше інфікувань на Харківщині 339. Далі йде Київ 328 інфікувань, На Одещині - 203. Найменший добовий приріст на Кіровоградщині. COVID-19 діагностували у трьох мешканців регіону.
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