У Мадриді пам'ять загиблих від COVID-19 вшанували тисячами прапорців [ Редактировать ]
У Мадриді вшанували жертв епідемії коронавірусу. Кілька тисяч національних прапорів встановили на газоні довкола меморіалу. У центрі банер із закликом до встановлення справедливості.
Кілька місяців тому родини померлих позвалися до суду, звинувачують владу Іспанії у бездіяльності на тлі пандемії. Країна одна з найбільш уражених у Європі, найбільше інфікованих і померлих саме у Мадриді.
У п'ятницю в столиці та околицях знову запровадили карантин.
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