Країна одна з найбільш уражених у Європі

У Мадриді вшанували жертв епідемії коронавірусу. Кілька тисяч національних прапорів встановили на газоні довкола меморіалу. У центрі банер із закликом до встановлення справедливості.

Кілька місяців тому родини померлих позвалися до суду, звинувачують владу Іспанії у бездіяльності на тлі пандемії. Країна одна з найбільш уражених у Європі, найбільше інфікованих і померлих саме у Мадриді.

У п'ятницю в столиці та околицях знову запровадили карантин.