Во вторник, 29 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с евродепутатами, рассказав им о курсе Украины в ЕС. Об этом сообщает Офис президента.

Президент напомнил, что уже через неделю ожидается очередной саммит "Украина - ЕС", и выразил надежду, что он будет успешным.

Учитывая те вызовы, которые есть сегодня, неизменный курс в Европу, Европейский Союз еще более актуален для Украины, чем раньше... Сегодня поддержка Евросоюза для Украины очень важна.

Зеленский также рассказал евродепутатам об инициативе по созданию международной площадки по вопросам Крыма.

Площадки, на которой мы хотим обсуждать важнейшие гуманитарные вопросы, вопросы помощи всем украинцам - как крымским татарам, так и украинцам, попавших за решетку на территории Крыма, так и уже находятся в России. Это возвращение, освобождение этих граждан, а также деоккупация Крыму.

Кроме того, Зеленский поднял вопрос о расширении доступа к внутреннему рынку ЕС, достижении договоренности по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации, "промышленного безвизовых" и другие.

Также участники видеоконференции обсудили вопрос строительства мемориального комплекса-музея пилотного проекта "Голоса: свидетельство Холокоста из Украины".

В видеоконференции приняли участие депутаты, представляющие разные политические группы в Европарламенте, в частности Михаэль Галлер (ФРГ), Петрас Ауштрявичус (Литва), Никлас Хербст (ФРГ), Фредрик Рос (Бельгия), Эльжбета Лукачевська (Польша) и Влодзимеж Цимошевич (Польша).

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