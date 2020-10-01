Особисті речі Барака і Мішель Обами виставлять на торги в рамках благодійного аукціону в Каліфорнії. Серед лотів - вінтажна сукня екс-першої леді, яку вона 2010 року вдягла на прийом у Білому домі.

Також з молотка пустять баскетбольний светр 44 президента, який він носив ще у школі. Це рідкісна знахідка, за словами організаторів, адже речі Мішель на публіку досі не виставляли, а Барак лише раз подарував аукціону спортивну майку.

Стартова ціна речей подружжя - 70-150 тисяч доларів.