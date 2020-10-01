В Украине в "красной зоне" остались всего два города [ Редактировать ]
Карантинное зонирование изменили / Фото: Pexel
В четверг, 1 октября, Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновили карантинные зоны.
В "красную зону" карантина попали только два города: Тернополь и Канев.
Ранее мы писали, что коронавирус в Украине пересек новую "красную линию".
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