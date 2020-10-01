В четверг, 1 октября, Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновили карантинные зоны.

В "красную зону" карантина попали только два города: Тернополь и Канев.

Ранее мы писали, что коронавирус в Украине пересек новую "красную линию".