У ВООЗ занепокоєні статистикою захворювання на COVID-19 в Україні [ Редактировать ]
Коронавірус в Україні тільки набиратиме обертів. До 9 тисяч хворих щодня прогнозують у Всесвітній організації охорони здоров'я - уже найближчого місяця. Причинами невтішної статистики називають і недотримання карантинних правил, і відкриття шкіл, і сезон інших вірусних захворювань.
Сьогодні ж знову антирекорд: понад чотири тисячі нових інфікованих за добу. При цьому тих, хто одужав - понад дві тисячі, померли - 64 пацієнти.
У регіонах-лідерах за кількістю заражень - Харківщина, Дніпропетровщина та Київ. Загалом по країні на COVID-19 зараз хворіють більше як 114 тисяч людей.
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