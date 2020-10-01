Коронавірус в Україні тільки набиратиме обертів. До 9 тисяч хворих щодня прогнозують у Всесвітній організації охорони здоров'я - уже найближчого місяця. Причинами невтішної статистики називають і недотримання карантинних правил, і відкриття шкіл, і сезон інших вірусних захворювань.

Сьогодні ж знову антирекорд: понад чотири тисячі нових інфікованих за добу. При цьому тих, хто одужав - понад дві тисячі, померли - 64 пацієнти.

У регіонах-лідерах за кількістю заражень - Харківщина, Дніпропетровщина та Київ. Загалом по країні на COVID-19 зараз хворіють більше як 114 тисяч людей.