Коронавирус "заперся" в городской канализации [ Редактировать ]
Ученые обнаружили в канализации шведской столицы Стокгольма большие концентрации частиц коронавируса. Об этом сообщает AP.
Показатели "удвоились за последние недели и теперь вернулись на уровень мая 2020 года", говорят ученые. В заявлении говорится, что это связано с увеличением числа зараженных COVID-19.
По заявлению ученых, последнее увеличение коронавируса в канализации определенно связано с увеличением числа инфицированных в обществе.
Ранее мы писали, что коронавирус обнаружили в трубопроводе Парижа. В связи с этим сеть трубопроводов с водой, используемой, в частности, для очистки улиц, немедленно закрыли в качестве меры предосторожности.
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