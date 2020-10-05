Ученые обнаружили в канализации шведской столицы Стокгольма большие концентрации частиц коронавируса. Об этом сообщает AP.

Показатели "удвоились за последние недели и теперь вернулись на уровень мая 2020 года", говорят ученые. В заявлении говорится, что это связано с увеличением числа зараженных COVID-19.

По заявлению ученых, последнее увеличение коронавируса в канализации определенно связано с увеличением числа инфицированных в обществе.

Ранее мы писали, что коронавирус обнаружили в трубопроводе Парижа. В связи с этим сеть трубопроводов с водой, используемой, в частности, для очистки улиц, немедленно закрыли в качестве меры предосторожности.