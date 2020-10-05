У Броварах п'яний поліцейський збив двох жінок [ Редактировать ]
У Броварах - це передмістя Києва - п'яний поліцейський збив двох жінок - матір і доньку. Просто на переході. Мати загинула на місці, а дівчина із серйозними травмами зараз у лікарні. медики борються за її життя. А водій намагався втекти. Та його зупинили мотоциклісти.
Врешті утікач врізався в дерево біля мерії Броварів. Там його правоохоронці і затримали. За інформацією Нацполіції, винуватець трагедії був дільничним із Києва. Його вже із займаної посади звільнили, і тепер мають обрати запобіжний захід.
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