Розслідування авіатрощі біля Львівського аеропорту досі не завершене: чому [ Редактировать ]
П'ятеро загиблих, троє травмованих. Минув рівно рік після авіатрощі, що сталася біля Львівського аеропорту. Тоді до посадкової смуги не долетів вантажний АН. Літак розбився в полі.
Правоохоронці одразу назвали 4 ймовірні причини катастрофи. Втім досі винуватців не знайдено. А слідство не завершене. Чому? Дізнавалася Христина Гашенко.
Це було рік тому. Вантажний АН-12 летів із Іспанії в Туреччину. У львівському аеропорту планував дозаправитися. Втім до посадкової смуги не дотягнув якихось півтора кілометра.
Літак упав на місці, де я зараз стою. На борту було 8 людей. Із них вижили троє. І лише через рік про трагедію наважився говорити один із них - бортінженер Андрій. Під час польоту чоловік був у кабіні супровуду, тож про що говорили пілоти - не чув. Та за відчуттям, усе йшло, як завжди, по плану.
Андрій, бортінженер:
Як звичайний політ, от відбувалося все в штатній ситуації. Нічого такого не було, щоб так було сказати, на щось підозріло дивитися, не було такого.
Как обыкновенный полет, вот шло в штатной ситуации все было. Ничего такого не было, что бы что то было так сказать, на что то можно было подозрительно посмотреть, не было такого.
Бортінженер пригадує: під час посадки унизу почули шелест дерев. Тоді й зрозуміли - щось пішло не так. Нині версії трагедії в поліції, ті ж, що й рік тому. Помилка пілота, помилка командно-диспетчерського пункту, погода і технічна несправність. Утім, офіційної причини авіакатастрофи досі не називають. Що з'ясувалося після розшифрування бортових самописців - тримають у секреті.
Андрій Кумечко, заступник начальника слідчого управління ГУНП у Львівській області:
Національними бюро по розслідуваннях авіакатастроф на повітряних суднах не надало досудовому розслідуванню висновку про причини авіакатастрофи. Відповідно немає висновку, немає експертизи і ми не можемо прийняти остаточного рішення по кримінальному провадженню.
Що стало причиною авіакатастрофи? І чому так довго немає результатів розслідування? Ми надіслали запит в Національне бюро розслідування авіаційних подій, проте відповіді нам не надали. Послалися на таємницю слідства.
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