Неврожай, який кожен відчує на своєму гаманці! Яких цін чекати цієї осені та зими, чому експерти прогнозують подорожчання круп і м'яса, і до яких цифр на цінниках готуватися нам із вами? Базарно-цінову ревізію провела Олена Логінова.

Олена Логінова, кореспондентка:

Що з продуктів подорожчає, а що навпаки впаде в ціні. Поки експерти роблять свої прогнози, я перевірю ринкову реальність. Я на одному з київських базарів. Аби прицінитися що продають і по чому.

Спершу йдемо до прилавків із фруктами та ягодами. Вони цього року били цінові рекорди через весняну негоду. Тож влітку черешня й абрикоси коштували як імпортні. А що з осіннім врожаєм? Найдешевші - сливи. Їх доволі багато. Далі - невеликі грона винограду, яблука та груші.

Продавчиня:

Врожай фруктів цього року невеличкий. Груші трошки більше вродило. А яблук мало вродило цього року. Треба за яблуками доглядати, але погодні умови були цього року складні. Весна була затяжна. Того такий урожай малий.

Малий врожай і винограду, і яблук. Тож дешевими вони не будуть. Далі - овочі. Тут цінова ситуація краща. Це видно і по цінниках на базарах

Продавчиня:

Цена на картошку я думаю не поднимется, урожай хороший. Лук вообще - урожай, лука море. Лук не дорогой, начиная от четырех гривен.

Експерти з продавцями згодні. Кажуть, до зими борщ їстимемо дешевий

Іван Томич, голова Спілки українського селянства:

Буряк, морква, капуста, цибуля - буде найбільш стабільними, тобто до грудня місяця не буде зростання.

Та чи буде цей дешевий борщ на м'ясі? Ідемо до інших яток. Найдорожча - яловичина та індичка. Недешева курятина. У середньому близько вісімдесяти гривень за кілограм. Єдине - не змінилася вартість свинини. Загалом ціни стабільні: ні вниз, ні вгору.

Продавчиня:

Задня частина у нас коштує 106.90, биточки - 120.90, ошиєчки 135.90, - ціни стабільні практично на даний час, підвищення ще не було, но планується, не на багато якусь гривню-дві.

"На гривню-дві" - це дуже оптимістично, кажуть експерти. До нового року м'ясо таки подорожчає. Бо корми підвищуються в ціні.

Іван Томич, голова Спілки українського селянства:

Особливо і свинина, в тому числі буде зростання до січня місяця в межах 20%. Тому чекати однозначно на перспективу: зменшення виробництва і здорожчання цієї продукції.

Продавці кажуть: навіть із тими цінами, що вже є зараз, треба боротися за покупця. Бо люди тепер можуть дозволити собі значно менше.

Настільки подорожчало все, що диву даєшся. Якщо раніше було масло, це масло стояло 28 грн, зараз - 34, це не рафінована, 34 грн так, наскільки воно подорожчало. Так це я беру тільки одне, а якщо брати сир, масло, творог.

Вот еще сахар обещают, что сахар подорожает.

І це цілком можливо. Подорожчання бакалії теж прогнозують. На всі види круп плюс 10-25 відсотків до цінників вже до кінця цього року. Експерти навіть лідерів майбутнього здорожчання називають.

Іван Томич, голова Спілки українського селянства:

Я не знаю, хто буде перший другий, але орієнтовно трійка буде: хліб, я називаю цукор і я називаю олію. З хлібом ситуація буде приблизно такою, що до першого вересня наступного року ціна зросте в межах сорока до сьогоднішньої ціни, яка є. Це я обіцяю і гарантую.

Чи справдяться ці прогнози стане зрозуміло вже цієї зими. Доти все ж значного цінового стрибка бути не має.