Стало известно, что Министерство иностранных дел Литвы заявило об отзыве своего посла в Беларуси для консультаций. Решение было принято после обсуждения этого вопроса с правительством Польши. Об этом сообщает пресс-служба МИД Литвы.

"Нашей целью является максимальное сохранение дипломатических контактов. Об этом мы уведомили и белорусскую сторону, с которой договорились, что временный отзыв посла для консультаций послужит уменьшению напряженности и будет способствовать сохранению дипломатического представительства на уровне послов", - заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

По его словам, о том, чтобы не сокращать дипломатический персонал, договориться пока не удалось.

"Если Беларусь по-прежнему будет на этом настаивать, мы примем адекватные зеркальные меры", - заявил он.

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