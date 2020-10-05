МИД Литвы отзывает посла в Минске [ Редактировать ]
Стало известно, что Министерство иностранных дел Литвы заявило об отзыве своего посла в Беларуси для консультаций. Решение было принято после обсуждения этого вопроса с правительством Польши. Об этом сообщает пресс-служба МИД Литвы.
"Нашей целью является максимальное сохранение дипломатических контактов. Об этом мы уведомили и белорусскую сторону, с которой договорились, что временный отзыв посла для консультаций послужит уменьшению напряженности и будет способствовать сохранению дипломатического представительства на уровне послов", - заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
По его словам, о том, чтобы не сокращать дипломатический персонал, договориться пока не удалось.
"Если Беларусь по-прежнему будет на этом настаивать, мы примем адекватные зеркальные меры", - заявил он.
Ранее мы писали, что в Минске проходит масштабная акция протеста. К центру города начали стягивать спецтехнику и силовиков.
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