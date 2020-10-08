Трамп и Байден выступили за перенос дебатов [ Редактировать ]
Штабы кандидатов в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа и Джо Байдена выступили с предложением перенести следующие раунды дебатов. Об этом говорится в заявлениях избирательных штабов кандидатов.
Перенос дебатов позволит провести их в очном формате.
После отказа Трампа принимать участие в онлайн-дебатах 15 октября, штаб Байдена предложил Комиссии по дебатам перенести второй раунд на 22 октября.
В штабе Трампа поддержали предложение о переносе второго раунда дебатов на 22 октября, и одновременно предложили перенести третий раунд на 29 октября.
Каждый кандидат в президенты с 1992 года принимал участие в таком мероприятии, и было бы обидно, если бы Трамп отказался первым.
Напомним, 30 сентября кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден провели первые предвыборные дебаты. Через пять недель, 3 ноября, состоятся президентские выборы.
Как сообщалось, 15 октября в Майами должен состоятся второй тур дебатов между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом.
Читайте также, Трамп заболел коронавирусом и был госпитализирован. Позже стало известно, что состояние Трампа немного улучшилось.
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