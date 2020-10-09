В ближайшее время четырех знаков зодиака ждет денежный период [ Редактировать ]
Астролог Василиса Володина рассказала, что до 19 октября звезды будут покровительствовать четырем знакам зодиака - Скорпионам, Козерогам, Львам и Близнецам. Об этом пишет МК.
Скорпионы и Козероги поймают удачу за хвост, к ним будут "плыть" деньги. Астролог советует представителям этого зодиакального круга с холодной головой взвешивать свои решения. Их ждет неожиданная возможность.
Львов и Близнецов ждет денежный период. Этим знакам астролог предсказывает судьбоносную встречу с надежным человеком. Инициатива и труд будут вознаграждены сполна.
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