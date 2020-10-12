Масова бійка на Хортиці. Кілька сотень кремезних чоловіків змагалися просто неба. Тут пройшов кубок України з бою "Лава на Лаву". Про давні традиції сучасних нащадків степових лицарів розкаже Сергій Бордюжа.

Це тільки на перший погляд, дійство нагадує бої без правил. Насправді в цій масовій бійці - чіткі вимоги.

Андрій Вулик, сотник війська Запорозького Низового, суддя змагань:

По спині, ногами, удари ногами, забігати за спину і бити в спину так само, висмикувати з протилежної лави людей - це заборонено.

Не можна також бити в обличчя та нижче пояса. Лише в тулуб. Андрій Вулик двадцять років простояв у лаві. Тепер, жартує - козак на пенсії. Почесний суддя. Стежить, щоб ніхто не порушував правила. Головне з яких відтіснити супротивника за лінію зіткнення. Поки одні команди б'ються, інші - уважно спостерігають.

Віталій Стаценко, учасник кубку України з боїв "Лава на лаву":

Зараз дивимося, аналізуємо тактику, стратегію противників. Вибудовуємо свої якісь тактичні маневри.

Сучасні козаки переконують: ці давні розваги не лише викид адреналіну.

Олександр Притула, президент федерації "Запорозький Спас":

Це культура. Це і віра, це і фізичне виховання, це і народний спорт, це і взагалі-то, це явище ми називаєм бойова культура українського народу.

В одному такому поєдинку сходяться півсотні чоловіків. То ж про якусь соціальну дистанцію і мова не йдеться. Утім, організатори змагань запевняють, кожен з учасників пройшов тест на коронавірус, а ще - на хоробрість.

Олександр Некрасов, учасник кубку України з боїв "Лава на лаву":

Ви станьте і самі почувствуйте як воно. Це ох. Це треба пережити. Це захват. Це дєйствітєльно чоловічє. Таке відчуття. Крепися і давай, і давай, ну це передати, не можна сказати. Це нада тільки почувствовать. Стати і лаву і спробувати.

Як і в кожній бійці, в лаві також не минається без синців. Болять і носи, і ребра, і кінцівки.

Андрій, учасник кубку України з боїв "Лава на лаву":

Ну хтось на ногу впав мені. Нога стояла назад і хтось ззаду на ногу впав. Вона трошки хруснула, ну нічого страшного.

Цього разу на Хортиці найсильнішою стала лава з Дніпропетровщини. Та переможених, кажуть, тут немає. Адже після обміну стусанами, козаки традиційно братаються.