Мужчина принял роды у жены в такси (видео) [ Редактировать ]
Во вторник утром, 13 октября, в городе Днепр мужчина в такси принял роды у жены. Об этом сообщает "Информатор".
Около 4:00 пара села в такси, так как у женщины дома начались схватки и им надо было срочно добраться в больницу. В поездке женщина попросила водителя остановиться, так как боль была невыносимой. Роды пришлось принимать прямо в авто.
Водитель такси не могла дозвониться в "скорую" и побежала на ближайшую АЗС. В это время муж принимал у жены роды.
Патрульные полицейские, которые проезжали мимо, помогли паре добраться до больницы. У пары родилась девочка.
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