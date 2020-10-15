У Ліверпулі відновили зйомки "Бетмена" [ Редактировать ]
У Ліверпулі відновили зйомки кінострічки "Бетмен". І хоч у Британії днями посилили карантин, роботі це не завадило. Бетмена у фільмі грає Роберт Паттінсон, із ним у команді - Колін Фаррел та Зої Кравіц.
Знімати фільм припиняли двічі - у березні через початок пандемії та у вересні через інфікування вірусом одного із членів знімальної групи.
Через це і реліз "Бетмена" відклали на пів року, стрічка вийде на екрани навесні 2022.
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