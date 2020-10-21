Без даху над головою: мешканці зруйнованої у Києві багатоповерхівки відзначили ювілей порожніх обіцянок [ Редактировать ]
Чотири місяці виповнилося сьогодні від моменту вибуху в житловому будинку в столичному районі Позняки - 56 сімей тоді залишилися без житла і сподівалися отримати його невдовзі, адже допомогу їм пообіцяв сам президент.
Втім, за чотири місяці обіцянка так обіцянкою й залишилася. Тож осінні холоди колишні жителі району зустріли безхатьками.
21 червня, 10 година ранку. Гучний вибух сколихнув тихий мікрорайон. За кілька годин стало зрозуміло: 16 квартир зруйновані вщент, ще 40 - пошкоджені. А потім рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти людей. Решту мешканців евакуювали до місцевого інтернату, там облаштували тимчасове житло. А за кілька днів до постраждалих - під камери навідався президент.
Володимир Зеленський, Президент України:
Всі 40 квартир ми дамо. Добудується це нове житло, протягом місяця віддамо.
А потім роздав сертифікати на квартири.
Владимир Александрович, это не фейк? - Это не фейк, это сданное в эксплуатацию жилье. - Не будет так, что мы сейчас получим? - Это не фейк, это новое жилье!
А "Укрзалізниця" пообіцяла своїм співробітникам, які жили у цьому будинку, винаймати квадратні метри, доки ті чекають нових помешкань. Але не склалося.
Оксана Ходорич, постраждала:
І от четвертий місяць ми орендуємо житло і сплачуємо самостійно. Там ніяк не можуть винайти кошти, щоб нам відшкодувати оренду житла, хоча нам на всю країну обіцяли, що будуть винаймати житло.
Так само і з новими квартирами. Президентські обіцянки поки що лише на папері. Будинок, в якому Оксані надали житло, вже готовий. Утім, переїхати жінка не може.
Оксана Ходорич, постраждала:
Нам мають надати право власності, але вже третій тиждень будинок має поштову адресу, але ні з ким з "Кришталевих джерел" наші юристи зв'язатися не можуть. Юристи начебто на лікарняному і ніхто не виходить на зв'язок. Вже морози, жити фактично нема де, у всіх тимчасове житло.
У тимчасовому помешканні разом з батьками живе й Тетяна.
Тетяна Бойко, постраждала:
Ми маємо тільки сертифікат і недобудований наш будинок, тому що нам дали квартири по вулиці Заболотного - там іще триває будівництво.
В аварійному будинку рятувальники встановили металеву конструкцію, щоб укріпити поверхи.
Дмитро Піхало, командир комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку":
Туди буде завезений метал і будуть встановлюватись рами безпеки зверху вниз. Буде будівля демонтуватися, зніматимуться ці рами, будуть виноситись - і так до самого низу.
Оксана Ходорич, постраждала:
Загинули 5 людей, які нам близькі, особисто нашій сім'ї. Як би можна було за все це, що обіцяють, життя повернути - то все б віддала і на вулиці жила, аби людей повернути.
Старий будинок розберуть, а скільки ще люди чекатимуть обіцяних нових квартир - невідомо. Деякі помешкання лише на стадії будівництва, і завершать їх аж наступного року.
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