Чотири місяці виповнилося сьогодні від моменту вибуху в житловому будинку в столичному районі Позняки - 56 сімей тоді залишилися без житла і сподівалися отримати його невдовзі, адже допомогу їм пообіцяв сам президент.

Втім, за чотири місяці обіцянка так обіцянкою й залишилася. Тож осінні холоди колишні жителі району зустріли безхатьками.

21 червня, 10 година ранку. Гучний вибух сколихнув тихий мікрорайон. За кілька годин стало зрозуміло: 16 квартир зруйновані вщент, ще 40 - пошкоджені. А потім рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти людей. Решту мешканців евакуювали до місцевого інтернату, там облаштували тимчасове житло. А за кілька днів до постраждалих - під камери навідався президент.

Володимир Зеленський, Президент України:

Всі 40 квартир ми дамо. Добудується це нове житло, протягом місяця віддамо.

А потім роздав сертифікати на квартири.

Владимир Александрович, это не фейк? - Это не фейк, это сданное в эксплуатацию жилье. - Не будет так, что мы сейчас получим? - Это не фейк, это новое жилье!

А "Укрзалізниця" пообіцяла своїм співробітникам, які жили у цьому будинку, винаймати квадратні метри, доки ті чекають нових помешкань. Але не склалося.

Оксана Ходорич, постраждала:

І от четвертий місяць ми орендуємо житло і сплачуємо самостійно. Там ніяк не можуть винайти кошти, щоб нам відшкодувати оренду житла, хоча нам на всю країну обіцяли, що будуть винаймати житло.

Так само і з новими квартирами. Президентські обіцянки поки що лише на папері. Будинок, в якому Оксані надали житло, вже готовий. Утім, переїхати жінка не може.

Оксана Ходорич, постраждала:

Нам мають надати право власності, але вже третій тиждень будинок має поштову адресу, але ні з ким з "Кришталевих джерел" наші юристи зв'язатися не можуть. Юристи начебто на лікарняному і ніхто не виходить на зв'язок. Вже морози, жити фактично нема де, у всіх тимчасове житло.

У тимчасовому помешканні разом з батьками живе й Тетяна.

Тетяна Бойко, постраждала:

Ми маємо тільки сертифікат і недобудований наш будинок, тому що нам дали квартири по вулиці Заболотного - там іще триває будівництво.

В аварійному будинку рятувальники встановили металеву конструкцію, щоб укріпити поверхи.

Дмитро Піхало, командир комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку":

Туди буде завезений метал і будуть встановлюватись рами безпеки зверху вниз. Буде будівля демонтуватися, зніматимуться ці рами, будуть виноситись - і так до самого низу.

Оксана Ходорич, постраждала:

Загинули 5 людей, які нам близькі, особисто нашій сім'ї. Як би можна було за все це, що обіцяють, життя повернути - то все б віддала і на вулиці жила, аби людей повернути.

Старий будинок розберуть, а скільки ще люди чекатимуть обіцяних нових квартир - невідомо. Деякі помешкання лише на стадії будівництва, і завершать їх аж наступного року.