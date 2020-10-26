Україна знову опустилася на 13 місце у світі з виробництва сталі. За вересень цього року було вироблено мільйон, 700 тис тонн - це майже на 5,5% менше за минулорічні вересневі показники. Лідерами з виробництва сталі залишаються Китай, Індія та Японія.

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"Нафтогаз" збільшив оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на 24% у порівнянні з вереснем. Це пояснюють тим, що європейська вартість палива зросла на 26% через підвищення попиту, проте завдяки нашим запасам у підземних сховищах, в Україні ціна збільшилась трохи менше. Нагадаємо, у вересні "Нафтогаз" тарифи для теплоенерго одразу на 45% у порівнянні з серпнем.

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Виробництво основних зернових та зернобобових цьогоріч зменшиться на понад 5 мільйонів тонн у порівнянні з минулим роком, - про це повідомили у Міністерстві економіки. Приміром, пшениці очікується на 11% менше, ячменю - на 12%, а гороху - на 14%. Окрім цього, виробництво ріпаку зменшиться майже на 23% порівняно з 2019 роком. Причиною такого зменшення врожаю є кліматичні зміни. Зокрема нерегулярні опади, що приводять до посухи. Аграрії кажуть: необхідно, щоб влада вже піднімала питання зрошення посівів.

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Ще один завод "Укрспирту" продали дорожче за стартову ціну - йдеться про Овечацьке МПД. Його стартова ціна на аукціоні становила майже 20 мільйонів гривень, а під час торгів зросла до 53 мільйонів. За нього змагалися онлайн 5 учасників. Переможець аукціону, окрім права власності, матиме можливість отримати ліцензію на виробництво спирту. За сьомий об'єкт - Лужанське МПД - торгуватимуться вже цього тижня. Загалом на приватизацію буде виставлено 41 об'єкт Укрспирту.

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В Україні знову видобуватимуть золото. Вперше за 15 років запрацює єдиний в країні золотий рудник у селищі Мужієво Закарпатської області. Останній раз підприємство запускали у 2005 році, проте воно збанкрутувало. І ось нещодавно рудником зацікавився американський інвестор. Планується, що підприємство зможе переробити мінімум 500 тонн руди за рік, що, в свою чергу, поповнить місцевий бюджет на понад 250 млн. гривень.