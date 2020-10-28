Травма не даст футболисту "Барселоны" сыграть с "Динамо" [ Редактировать ]
Футболист "Барселоны" Филиппе Коутиньо пропустик поединок с "Динамо" в рамках третьего тура Лиги чемпионов. Об этом сообщает Goal.com.
По информации источника, медицинский персонал сборной Бразилии детально обследовал полузащитника после матча Барселоны с мадридским "Реалом", в котором Филиппе повредил левое бедро.
По итогам осмотра стало известно, что Коутиньо выбыл до средины ноября из-за травмы подколенного сухожилия.
Медицинский персонал "Барселоны" настаивает на том, что сроки возвращения зависят от того, как будет проходить восстановление.
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