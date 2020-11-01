"Украина гордится!": Зеленский поздравил Усика с победой [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского боксера Александра Усика с победой в боединке с Дереком Чисорой. Об этом он сообщил в своем Twitter.
Александр, это была крутая победа! Украина гордится!
Стоит отметить, что Александру удалось одержать победу в поединке по судейским очкам.
Судьи единогласно признали 33-летнего украинца победителем. Усик получил статус обязательного претендента на пояс чемпиона мира WBO, который пока удерживает Энтони Джошуа. Эта победа стала для него 18 на профессиональном ринге.
В свою очередь Усик поблагодарил всех за поддержку - "спасибо каждому кто смотрел этот поединок или просто переживал, Мир Любит Сильных!"- написал Усик в Instagram.
Напомним, 31 октября в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся поединок между украинским супертяжеловесом Александром Усиком и его соперником - британцем Дереком Чисорой.
по теме
Усик-Чисора: результаты поединка
В Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся легендарный боксерский поединок
Усик креативно поддержал Ломаченко (фото)
Усик креативно отреагировал на поражение своего кума и друга Василия Ломаченко
Джошуа попросит WBO отсрочить бой с Усиком
Британец намерен сойтись в ринге с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри
Бой Усик-Чисора: стала известна сумма гонораров
Украинец получит 1,5 млн фунтов стерлингов, а его соперник - 4 млн в британской валюте
Владимир Кличко заговорил о возвращении в бокс
Владимир Кличко, бывший чемпион мира в супертяжелом весе, намекнул на возвращение в профессиональный бокс