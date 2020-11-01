Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского боксера Александра Усика с победой в боединке с Дереком Чисорой. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Александр, это была крутая победа! Украина гордится!

Стоит отметить, что Александру удалось одержать победу в поединке по судейским очкам.

Судьи единогласно признали 33-летнего украинца победителем. Усик получил статус обязательного претендента на пояс чемпиона мира WBO, который пока удерживает Энтони Джошуа. Эта победа стала для него 18 на профессиональном ринге.

В свою очередь Усик поблагодарил всех за поддержку - "спасибо каждому кто смотрел этот поединок или просто переживал, Мир Любит Сильных!"- написал Усик в Instagram.

Напомним, 31 октября в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся поединок между украинским супертяжеловесом Александром Усиком и его соперником - британцем Дереком Чисорой.